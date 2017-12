Wall Street begint voorzichtig aan december

De effectenbeurzen in New York zijn vrijdag zonder grote koersbewegingen begonnen aan de eerste handelsdag van de beursmaand december. Beleggers op Wall Street zijn voorzichtig door de vertragingen rond de geplande belastinghervormingen in de Amerikaanse Senaat. Mogelijk wordt daar vrijdag alsnog over gestemd in de Senaat.

NEW YORK (ANP) - De effectenbeurzen in New York zijn vrijdag zonder grote koersbewegingen begonnen aan de eerste handelsdag van de beursmaand december. Beleggers op Wall Street zijn voorzichtig door de vertragingen rond de geplande belastinghervormingen in de Amerikaanse Senaat. Mogelijk wordt daar vrijdag alsnog over gestemd in de Senaat.

Zakelijk