Wall Street schrikt van bekentenis Flynn

De aandelenbeurzen in New York gingen vrijdag stevig omlaag na bekentenissen van Michael Flynn, een voormalig adviseur van president Donald Trump. Beleggers op Wall Street rekenden voorzichtig op voortgang in de Amerikaanse Senaat met de langverwachte belastinghervormingen, maar de bekentenis zette het beurssentiment stevig onder druk.

Alle drie de beursgraadmeters doken meer dan een procent in het rood, maar herstelden daarna een beetje. De toonaangevende Dow-Jonesindex stond omstreeks 18.00 uur (Nederlandse tijd) 0,4 procent lager op 24.169 punten. De brede S&P 500 verloor 0,6 procent op 2631 punten. Technologiebeurs Nasdaq leverde 0,9 procent in, op 6810 punten.

Flynn bekende dat hij in januari heeft gelogen tegenover de FBI over contacten met de Russische ambassadeur. De verklaringen van Flynn kunnen mogelijk veel betekenen voor het onderzoek naar eventuele banden tussen de Russische regering en het campagneteam van Trump. De dreiging voor Trump zorgt voor onzekerheid over zijn beloofde belastinghervormingen.

De technologiesector stond ook opnieuw onder druk. Techfondsen als Apple, Amazon, Alphabet en Facebook verloren 0,7 tot 1,2 procent. Donderdag lieten deze bedrijven nog een opleving zien van de verliezen eerder deze week.