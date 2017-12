Economische cijfers domineren beursagenda

Met het aanbreken van de decembermaand is een doorgaans zeer rustige periode op de aandelenmarkten begonnen. Van de meeste bedrijven valt dit jaar geen groot nieuws meer te verwachten, dus beleggers zullen het komende week vooral moeten stellen met economische cijfers.

De ogen zijn daarbij vooral gericht op het belangrijke banenrapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag naar buiten brengt. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten hebben grote invloed op het rentebeleid van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken.

De Fed komt dit jaar nog één keer bijeen. De uitkomst van die vergadering wordt op 13 december bekendgemaakt. Algemeen wordt aangenomen dat de rente dan een stapje omhoog gaat. Later die week is ook een beleidsvergadering van de ECB waar het stimuleringsbeleid opnieuw tegen het licht zal worden gehouden.

De komende beursweek begint maandag met een vergadering van de Eurogroep. De ministers van Financiën van de eurolanden buigen zich dan over nieuwe afspraken die dit weekeinde zijn gemaakt met Griekenland over nieuwe bezuinigingen in ruil voor financiële steun.

Dinsdag staan belangrijke cijfers op de agenda over de recente ontwikkelingen in de dienstensector in Europa, de Verenigde Staten en China. Daarnaast komt Eurostat met gegevens over de winkelverkopen in het eurogebied in oktober.

In Duitsland, de grootste economie van de eurozone, verschijnen komende week ook nog cijfers over de fabrieksorders en de industriële productie in oktober. En beleggers kunnen nog een raming verwachten van de economische groei in de eurozone in het derde kwartaal.

Verder blijven beleggers de brexitonderhandelingen tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië nauwlettend volgen. Datzelfde geldt voor de politieke ontwikkelingen in de VS, waar president Donald Trump zijn belastingplannen dit weekeinde met de kleinst denkbare meerderheid door de Senaat wist te loodsen.