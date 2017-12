‘Netflix staat op een op de drie smartphones’

Bijna een op de drie smartphonebezitters in Nederland heeft de app van Netflix op zijn toestel staan. Dat komt neer op circa 4 miljoen mensen. Het merendeel (2,7 miljoen mensen) gebruikt de app minstens een keer per week. Gemiddeld wordt twee uur per week gekeken.

Dat meldt marktonderzoeker Telecompaper in een rapport over appgebruik in Nederland. De streamingdienst voor series en films is vooral bij jongeren zeer populair. Meer dan twee derde van alle tieners heeft Netflix op zijn smartphone. Bij 65-plussers is dat minder dan een op de tien.

Nog meer mensen, ruim 7 miljoen, hebben de YouTube-app op hun telefoon. Ook daar geldt dat vooral jongeren er veel gebruik van maken. Het gemiddelde aantal kijkminuten per week ligt met 76 wel veel lager dan bij Netflix, doordat YouTube vooral gebruikt wordt voor korte filmpjes.

Telecompaper stelde eerder al vast dat afgelopen kwartaal een op de drie huishoudens een abonnement op Netflix had, 2,4 miljoen in totaal. Een abonnement kan op meerdere toestellen worden gebruikt. Netflix is daarmee veruit de populairste streamingdienst. Videoland telt 390.000 abonnementen, NPO Start Plus 360.000.

Van de sociale netwerken is Facebook veruit het populairst. Ruim 9,6 miljoen smartphonebezitters hebben die app op hun toestel geïnstalleerd. Onder hen zijn volgens Telecompaper 7,8 miljoen dagelijkse gebruikers.