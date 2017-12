‘Vertrouwen keert langzaam terug bij AF-KLM’

Het vertrouwen in de toekomst keert na een aantal moeizame jaren langzaam terug bij Air France-KLM. De verbeterde financiële resultaten bieden ook voor de komende jaren ruimte voor verdere groei, aldus topman Jean-Marc Janaillac in een gesprek met het ANP.

Toen Janaillac vorig jaar aantrad, was de situatie heel anders. De ticketprijzen stonden door felle concurrentie sterk onder druk en Frankrijk kampte met de naweeën van een reeks terroristische aanslagen. Bovendien was bij het personeel van met name Air France het vertrouwen in een gezonde toekomst ver te zoeken.

Herstel van dat vertrouwen was een van Janaillacs eerste zorgen. ,,Als dat er niet is, kan je mensen ook niet vragen de schouders eronder te zetten en hun best te doen voor een beter product. En dat was wel nodig om ook bij Air France winstgevende groei mogelijk te maken. Wij waren bezig marktaandeel te verliezen.”

Sindsdien is veel werk verzet om de positie van de groep te verbeteren, onder meer door de banden met belangrijke partners in andere delen van de wereld aan te halen. Ook heeft de groep geïnvesteerd in een nieuwe inrichting van de cabine op lange vluchten en in vervanging van oudere toestellen.

De beurskoers laat volgens Janaillac zien dat die boodschap in ieder geval bij investeerders duidelijk aangekomen. Ook bij het Franse personeel bespeurt de topman een voorzichtige verbetering van het sentiment. ,,Maar dat herstel is nog wel fragiel”, zei hij. ,,We zijn nog niet waar we zouden willen zijn.´

Janaillac erkent dat de winstgevendheid bij Air France-KLM, ondanks een sterke verbetering in de afgelopen tijd, nog altijd lager is dan bij de concurrentie. ,,KLM komt nog wel in de buurt van Lufthansa, maar haalt het ook niet bij bijvoorbeeld British Airways of de Amerikaanse maatschappijen´, zei hij.

Hoewel ook bij Air France stappen gezet worden, zijn marges zoals KLM die behaalt daar volgens Janaillac niet op korte termijn haalbaar. ,,Dat heeft te maken met belastingen op arbeid en hoge uitgaven aan sociale zekerheid in Frankrijk”, zei hij. ,,We zijn in gesprek met de Franse autoriteiten over een oplossing, maar dat zal tijd kosten.”