Blokker rondt verkoop Intertoys af

De verkoop van speelgoedketen Intertoys is rond. Voormalig eigenaar Blokker maakte maandag bekend dat de Britse investeerder Alteri per direct officieel de nieuwe eigenaar is.

De deal werd begin oktober al aangekondigd. Nu zijn ook de noodzakelijke goedkeuringen verkregen en is advies ingewonnen bij de ondernemingsraden.

De speelgoedketen gaat, met inbegrip van alle winkels van Bart Smit en Toys XL en de circa 4000 personeelsleden, over naar Alteri. De verkoop is onderdeel van een reorganisatie bij Blokker. Daar gaat het bedrijf zich volledig richten op de Blokkerwinkels in Nederland en Belgiƫ.

De andere winkelbedrijven Xenos, Leen Bakker, Maxi Toys en Big Bazar werden in mei ook in de etalage gezet.