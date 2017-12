Cabinepersoneel KLM staakt op 8 januari

Een deel van het cabinepersoneel van KLM legt op maandag 8 januari voor 24 uur het werk neer. Daardoor zullen volgens FNV die dag minder of mogelijk zelfs geen KLM-vluchten vertrekken vanaf Schiphol.

Het zou voor het eerst in de 98-jarige geschiedenis van KLM zijn dat het cabinepersoneel een hele dag staakt. FNV protesteert daarmee tegen het besluit van de luchtvaartmaatschappij, ruim een jaar geleden, om op een deel van de verre vluchten met een steward of stewardess minder te vliegen.

Die bezuinigingsmaatregel heeft geleid tot een verhoging van de werkdruk. Ook de dienstverlening aan passagiers is volgens de vakbond in het geding. Eerder waren er al stiptheidsacties en korte werkonderbrekingen.

Tussendoor is ook met KLM onderhandeld over een nieuwe cao. Het was de bedoeling dat daarin alternatieve besparingen zouden worden vastgelegd, zodat de inkrimping van de bemanning kan worden teruggedraaid. Maar dat is tot dusver niet gelukt.

FNV heeft de staking nu al aangekondigd zodat KLM ruim de tijd heeft om maatregelen te treffen. Aan de andere kant biedt dat ook de gelegenheid om er alsnog samen uit te komen, meent FNV-onderhandelaar Birte Nelen. ,,Maar dan moet wel eerst de volledige cabinebezetting terug.”

KLM wilde nog niet inhoudelijk reageren op de aankondiging van FNV. ,,Wij hebben er kennis van genomen en beraden ons”, zei een woordvoerder.

FNV vertegenwoordigt ongeveer een kwart van de bij elkaar 9500 stewards en stewardessen. Of ook de grotere cabinebond VNC meedoet, is nog onduidelijk.