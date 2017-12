Groene beursdag door belastingplan VS

De Europese beurzen zijn maandag met winst gesloten. Het sentiment werd gesteund door de goedkeuring van de belastingplannen van president Donald Trump door de Amerikaanse Senaat. Op het Damrak in Amsterdam voerden chipbedrijven lang de boventoon, maar de sector zakte uiteindelijk ver weg na nieuwe dompers in de Amerikaanse techbranche.

Beleggers verwerkten ook dat er nog geen brexitdeal werd gemeld. Het Britse pond kreeg daarop een flinke tik.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1,1 procent hoger op 541,54 punten. De MidKap klom 1,1 procent tot 829,40 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt kregen er 0,5 tot 1,5 procent bij.

Chipmachinemaker ASML was lang in de bovenste regionen van de AEX te vinden, maar sloot uiteindelijk met een min van 0,7 procent onderaan de lijst van hoofdfondsen. Ook in de MidKap slaagden chipbedrijven er niet in flinke winsten over de streep te trekken. ASMI eindigde bijna onderaan met een verlies van 0,9 procent. Branchegenoot Besi hield nog een plus van 0,7 procent over.