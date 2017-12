Luchtvaart herstelt sterk van impact orkanen

De vraag naar vliegreizen heeft in oktober een sterk herstel laten zien, nadat orkanen een maand eerder een rem hadden gezet op de groei. Dat blijkt uit de jongste vervoersstatistieken van de mondiale brancheorganisatie IATA.

De vraag lag in oktober 7,2 procent hoger dan een jaar eerder, terwijl het stoelaanbod 6,2 procent groter was. Vliegtuigen zaten gemiddeld voor 80,8 procent vol, wat een record is voor de maand oktober.

In september nam de vraag naar tickets ook wel toe, maar in het laagste tempo in meer dan een half jaar. De luchtvaartsector had toen veel last van de orkanen Irma en Maria die het Caribisch gebied en het zuiden van de Verenigde Staten teisterden.

Luchtvaartmaatschappijen in Azië rapporteerden de sterkste passagiersgroei. Daar steeg de vraag met meer dan 10 procent. Hun Europese branchegenoten moesten het doen met een toename van ruim 6 procent, terwijl de Noord-Amerikaanse markt met een kleine 4 procent groeide.

Het slechte weer in september heeft volgens IATA-topman Alexandre de Juniac slechts een tijdelijke dip in de vraag veroorzaakt. Hij wees daarnaast op de goede vooruitzichten voor het naderende feestdagenseizoen. Ook voor 2018 staan de seinen volgens IATA op groen voor verdere groei.