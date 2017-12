Nieuwe directeur voor VDL Nedcar

Autofabriek VDL Nedcar in Born krijgt een nieuwe algemeen directeur. Paul van Vuuren is voorgedragen om Carel Bouckaert op te volgen. Die kondigde vorige week aan op eigen verzoek een stap opzij te doen.

De 59-jarige Brabander Van Vuuren heeft veel ervaring in directiefuncties in de financiƫle sector. De afgelopen tien jaar is hij vanuit de regionale organisatie van ING Bank de vaste contactpersoon geweest van VDL Groep.

Bouckaert gaat zich binnen het directieteam richten op de optimalisatie van productieprocessen. Onder zijn leiding groeide het aantal medewerkers bij de autofabriek van 4500 naar 6500.