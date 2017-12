Omzetgroei voor detailhandel houdt aan

Nederlandse winkels hebben in het derde kwartaal 4,7 procent meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. Het volume aan verkochte goederen ging met 3,6 procent omhoog. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De omzetgroei is daarmee vergelijkbaar met die in voorgaande periodes en wordt volgens het statistiekbureau breed gedragen. Verkopers van zowel voedingsmiddelen als andere spullen zagen de verkopen toenemen. De online omzet groeide opnieuw flink, ditmaal met ruim een vijfde.

De verkopen van winkels in voedings- en genotmiddelen gingen in het derde kwartaal met 2,6 procent op jaarbasis omhoog. Met name supermarkten deden goede zaken. Zowel kledingzaken als winkels in persoonlijke verzorging lieten een omzetplus van ruim 4 procent zien.

Doe-het-zelfzaken en keukenverkopers boekten bijna 7 procent meer omzet. Winkels in meubelen en huishoudelijke artikelen verkochten een kleine 8 procent meer dan een jaar eerder. Bij elektronicazaken bleef de omzet stabiel, na een lange periode van onafgebroken dalingen. Zij ondervinden veel concurrentie van webshops.

Winkels profiteren van de gunstige economische omstandigheden. De consumptie van huishoudens nam in het derde kwartaal toe met 2,5 procent. Zowel het consumentenvertrouwen als het ondernemersvertrouwen blijft positief.

Ook de verwachtingen van ondernemers voor het vierde kwartaal, de periode waar winkels het vooral van moeten hebben, zijn positief. Verder is het aantal vacatures in de detailhandel het hoogste sinds het CBS in 1997 gegevens begon bij te houden. Het aantal faillissementen bleef afgelopen kwartaal stabiel.