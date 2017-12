Tech verpest belastingfeestje Wall Street

De euro was 1,1858 dollar waard, tegen 1,1857 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,6 procent goedkoper op 57,45 dollar. Brentolie kostte 2 procent minder op 62,44 dollar per vat.

General Cable werd ruim 35 procent meer waard. De Italiaanse branchegenoot Prysmian meldde zich voor een overname van het kabelbedrijf. De aandeelhouders en toezichthouders moeten hun oordeel nog vellen over de deal, maar verwacht wordt dat deze in het derde kwartaal van volgend jaar wordt afgerond.

Beleggers keken al lang uit naar de belastinghervormingen, die als positief worden gezien voor het Amerikaanse bedrijfsleven. Het in de Senaat goedgekeurde wetsvoorstel van bijna vijfhonderd pagina’s moet nog wel worden afgestemd op een voorstel dat eerder in het Huis van Afgevaardigden groen licht kreeg.

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn met een wisselend beeld de dag uitgegaan. Beleggers begonnen goedgemutst aan de handelsdag nadat de langverwachte belastingplannen van president Donald Trump afgelopen weekend werden goedgekeurd in de Senaat. Technologiebedrijven gingen echter opnieuw onderuit op zorgen over hun waardering en zetten daarmee het sentiment onder druk.

