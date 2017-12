We geven meer uit aan pakjesavond

We geven meer uit aan cadeautjes voor pakjesavond dan voorgaande jaren. Op zaterdag lag het aantal pinbetalingen zelfs 12 procent hoger dan op een normale zaterdag, meldde Betaalvereniging Nederland maandag.

De meeste betalingen per pin vonden plaats op zaterdagmiddag tussen half drie en drie uur. Er werd toen 469 keer per seconde afgerekend met pin.

In totaal ging het om 15,6 miljoen transacties op zaterdag. Daarmee verbreekt de zaterdag voor pakjesavond het huidige record niet van dit jaar. Dat record ligt iets hoger met 15,7 miljoen transacties op 24 november, Black Friday.

Volgens een woordvoerder van Detailhandel Nederland, toont dit aan dat het Sinterklaasfeest voor veel winkeliers nog altijd een van de belangrijkste feestdagen van het jaar is. ,,En dan te bedenken dat Sinterklaas dit jaar op dinsdag valt, in 2016 was dat op maandag. Er is dus een extra koopdag.” Veel winkeliers hebben maandagavond nog een speciale koopdag gepland.