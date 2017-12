‘Disney dicht bij deal met 21st Century Fox’

Floortje Dessing weer in Nederland

Disney en 21st Century Fox wilden nu niet reageren. Onlangs kwamen er al berichten naar buiten dat de twee met elkaar aan het praten waren. Disney zou op deze manier een grote slag slaan. Het zou dan onder meer de controle krijgen over de filmstudio’s van Fox, het Britse Sky, Star India en Amerikaanse kabelzenders als FX en National Geographic. Fox News en Fox Sports worden niet verkocht.

Walt Disney is naar verluidt dicht bij een megadeal met 21st Century Fox. Volgens bronnen van de Amerikaanse nieuwszender CNBC staat het entertainmentbedrijf op het punt de filmstudio’s en de televisieproductietak van het concern van mediamagnaat Rupert Murdoch over te nemen.

Zakelijk