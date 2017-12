EU zet 17 belastingparadijzen op zwarte lijst

De EU zet zeventien belastingparadijzen op een zwarte lijst. Aruba en Curaçao dreigen daar eveneens op terecht te komen als ze niet voor 1 januari 2019 hun leven beteren om belastingontwijking te bestrijden. Zij hebben toegezegd dat tijdig te zullen doen en staan zolang op een ‘grijze’ lijst. Sint Maarten heeft uitstel gekregen vanwege de orkaan Irma.

Onder meer Panama, Barbados en Zuid-Korea zijn volgens de EU-ministers van Financiën ,,onwelwillend” om belastingontduiking tegen te gaan en staan op de zwarte lijst die op 1 januari ingaat. Vaak genoemde landen die ook een fout belastingregime zouden voeren, zoals de Bahama’s en de Kaaimaneilanden, ontbreken. De Kaaimaneilanden staan wel op dezelfde ‘wachtlijst’ als Aruba en Curaçao, evenals Zwitserland en Liechtenstein en nog veertig andere.

De ‘belastingschandpaal’ betreft niet-EU-landen, die (bijna) geen vennootschapsbelasting heffen, niet transparant zijn en niet meewerken aan de strijd tegen belastingontwijking. De lijst wordt jaarlijks aangepast. Er komt op EU-niveau een serie strafmaatregelen en lidstaten kunnen zelf bilaterale sancties instellen, zoals een bronbelasting invoeren.

Volgens staatssecretaris Menno Snel (Financiën) is de zwarte lijst geloofwaardig. Hij wees er na de ministerraad in Brussel op dat veel landen ,,omgegaan” zijn. Ze beloven hun beleid aan te passen om niet op de zwarte lijst te komen. De ,,ultieme droom”, zei hij, is dat uiteindelijk niemand er meer op staat.

De lijst kwam tot stand na analyse van 92 landen door experts uit de lidstaten. Ze deden er een jaar over.