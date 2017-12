‘GE schrapt 4500 banen in Europa’

Het Amerikaanse industriële concern General Electric (GE) wil 4500 banen schrappen in Europa. De Franse krant Les Echos meldt op basis van bronnen dat dat plan aan de Europese ondernemingsraad is voorgelegd.

Het zou gaan om banen bij de energie-activiteiten die GE twee jaar geleden van het Franse Alstom overnam. Daar worden turbines voor kolen- en gascentrales gemaakt.

Het merendeel van de banen verdwijnt in Zwitserland (1200 tot 1300 banen), Duitsland (1000 tot 1050 banen) en het Verenigd Koninkrijk (650 tot 670 banen). Frankrijk zou bij het schrappen van de banen worden gespaard.

GE heeft ook in Nederland afdelingen. Onduidelijk is of daar banen op de tocht staan. Onlangs zette Siemens ook het mes in zijn energie- en gastak. Daarbij gaan wereldwijd 6900 banen verloren, waaronder 600 bij de vestiging in Hengelo.