Gemengd beeld op Wall Street

De euro was 1,1804 dollar waard, tegen 1,1810 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent meer waard tot 57,68 dollar. Brent-olie werd 0,7 procent duurder en werd voor 62,87 dollar per vat verhandeld.

Regal Entertainment (plus 9,5 procent) wordt voor 3,6 miljard dollar overgenomen door zijn Britse branchegenoot Cineworld. Gesprekken over een samengaan waren al uitgelekt.

Snap, het bedrijf achter Snapchat, stond op een plus van 10,5 procent na een adviesverhoging bij Barclays. Die volgde op een koerswijziging en een nieuw ontwerp van de app van Snapchat. Creditcardmaatschappij Mastercard kondigde een omvangrijk aandeleninkoopprogramma aan en won 1,8 procent. Daarnaast is Mastercard van plan aandeelhouders te belonen met een hoger dividend.

Farmaceut Allergan verloor 1,7 procent nadat biotechnologiebedrijf Revance (plus 39 procent) testresultaten voor een botox-concurrent had gepubliceerd. Het middel van Revance zou langer werkzaam blijven.

De Amerikaanse aandelenbeurzen lieten dinsdag tijdens de middaghandel in New York een gemengd beeld zien. Beleggers kauwden nog na op voortgang in Washington met de belastinghervormingen. Ook verwerkten ze het nieuws dat de voordracht van Jerome Powell als Fed-voorzitter naar de hele Senaat gaat voor stemming. Het bankencomité van de Senaat keurde zijn voordracht al goed.

