‘Inval bij Belfius om Panama Papers’

Bij de Belgische staatsbank Belfius, het vroegere Dexia België, heeft de Brusselse justitie een inval gedaan in verband met een onderzoek naar belastingontwijking. Het gaat om een onderzoek dat is opgestart na onthullingen uit de Panama Papers, zo berichten Belgische media waaronder zakenkrant De Tijd.

De huiszoeking bij Belfius zou in het bijzonder zijn gericht op de grote hoeveelheid schermconstructies die zijn opgezet voor klanten in Luxemburg toen Belfius nog onderdeel uitmaakte van Dexia. De financiële speurders willen graag weten in hoeverre het hoofdkantoor in Brussel daarvan op de hoogte was, aldus de kranten.

Belfius ontstond in 2011 bij de ontmanteling van de oude Dexia-groep. De Belgische staat kocht de bank toen voor 4 miljard euro.