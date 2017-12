Meer omzet voor groothandels

Groothandels hebben de afgelopen maanden meer omzet gedraaid. Vooral in de zuivelsector en bij landbouwmachines was sprake van groei. Ook toeleveranciers aan de industrie wisten de opbrengsten op te voeren. Daartegenover deden groothandels in landbouwproducten het minder in vergelijking met een jaar eerder.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de omzet van de grossiers in het derde kwartaal gemiddeld 3,5 procent hoger uitviel. Bij de voedingsmiddelen was sprake van een stijging met 2,5 procent. Zuivelbedrijven zagen hun omzet, geholpen door de oplopende melkprijs, bijna een kwart hoger uitvallen. Groothandels in consumentenartikelen zetten 4,5 procent meer om.

Landbouwmachines als tractoren, melkmachines en apparatuur om grond te bewerken deden het eveneens goed in de groothandel. Deze groep zag de opbrengsten met 15 procent aandikken. Toeleveranciers aan de industrie wisten de opbrengsten bijna 8 procent op te voeren, waarmee de sterkste stijging in vijf jaar tijd in de boeken werd gezet. Beide categorie├źn scoorden vooral in het buitenland

Het tegenovergestelde gold voor groente en fruit, dat in het buitenland juist minder werd verkocht. Dat zorgde voor een rem op de omzet bij groothandels. Deze viel voor landbouwproducten in zijn geheel 5 procent lager uit. Groente en fruit moesten het doen met een min van 7 procent.

De verwachtingen voor de nabije toekomst zijn volgens het CBS positief. Het statistiekbureau wijst daarbij ook op de daling van het aantal faillissementen in de afgelopen maanden. De positieve teneur zal volgend jaar onder meer resulteren in een grotere vraag naar personeel.