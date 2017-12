Rustig begin beurshandel

De Europese beurzen lieten dinsdag kleine koersuitslagen zien. Beleggers deden het rustig aan na de sterke koerswinsten een dag eerder. Het uitblijven van een brexit-deal tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU zorgde daarbij voor wat terughoudendheid.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent hoger op 543,42 punten. De hoofdindex kampte bij de opening nog met een technische storing waardoor geen indexstand kon worden berekend. De MidKap bleef vrijwel vlak op 829,51 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen stegen tot 0,4 procent. Parijs zakte 0,1 procent.

Bierbrouwer Heineken en verf- en chemiebedrijf AkzoNobel gingen aan kop in de AEX met plussen van 0,8 procent. Grootste dalers waren digitaal beveiliger Gemalto en staalconcern ArcelorMittal met verliezen van 0,9 procent.

Boskalis won 0,6 procent. De baggeraar en maritiem dienstverlener gaat samen met Deme aan de slag met een kanaal in Zuid-Amerika. Met de opdracht is een bedrag gemoeid van circa 110 miljoen euro. Philips daalde 0,1 procent. Het zorgtechnologieconcern neemt Forcare over, een Nederlands bedrijf dat software levert voor de overdracht van gegevens tussen verschillende medische systemen.

In de MidKap stonden de bouwers VolkerWessels en BAM bovenaan met winsten van 0,9 en 0,8 procent. Grootste dalers waren roestvrijstaalmaker Aperam en luchtvaartcombinatie Air France-KLM met minnen van 0,5 procent. Intertrust won 0,3 procent. De financieel en juridisch dienstverlener Intertrust draagt Stephanie Miller voor als nieuwe hoogste baas.

Op de lokale markt daalde Pharming 0,7 procent. Het biotechnologiebedrijf heeft bijna 10,6 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven vanwege de conversie van obligaties.

In Londen wonnen Tesco en W.M. Morrison 4,3 procent en 3,6 procent. Beide Britse supermarktbedrijven profiteerden van een adviesverhoging door Goldman Sachs. In Frankfurt toonde Dialog Semiconductor wat herstel met een plus van 2 procent. Het aandeel kelderde een dag eerder bijna 25 procent door zorgen over het mogelijke verlies van zijn belangrijke klant Apple.

De euro was 1,1846 dollar waard, tegen 1,1857 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 57,27 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 62,29 dollar per vat.