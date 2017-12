Wall Street opent licht in het groen

World Cup of Golf weer in Melbourne

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,1 procent in de plus op 24.311 punten. De brede S&P 500 won een fractie tot 2640 punten. De Nasdaq kreeg er 0,3 procent bij op 6795 punten.

De effectenbeurzen in New York zijn dinsdag iets hoger geopend. Vooral voor technologiebeurs Nasdaq is dat een opsteker na enkele dagen van verliezen. De afgelopen dagen deden beleggers juist veel techfondsen van de hand.

