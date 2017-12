Waterbedrijf Oasen leent 70 miljoen bij EIB

Waterbedrijf Oasen Drinkwater leent 70 miljoen euro bij de Europese Investeringsbank (EIB) om daarmee zijn waterzuiveringsstations, reservoirs en pompstations te vernieuwen. Ook wordt het geld gebruikt voor het verbeteren van het distributienetwerk.

Volgens Oasen, dat actief is in Zuid-Holland, zijn door de specifieke bodemsamenstelling in het waterwingebied ,,aanzienlijke investeringen” nodig om de boel te moderniseren. Met het geld kan een deel van het investeringsprogramma voor de jaren 2017 tot en met 2022 worden uitgevoerd.

Bij de EIB kan over het algemeen tegen gunstige voorwaarden worden geleend.