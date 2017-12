‘Xiaomi voor 50 miljard dollar naar beurs’

De Chinese smartphonefabrikant Xiaomi praat met banken over een beursgang die aan het bedrijf een prijskaartje van minstens 50 miljard dollar (42 miljard euro) moet hangen. Dat meldt persbureau Bloomberg op gezag van bronnen in de financiële sector.

Het in Peking gevestigde Xiaomi zou volgend jaar de gang naar de beurs willen maken, met de aandelenmarkt in Hongkong als meest waarschijnlijke bestemming. Bij de laatste investeringsronde in 2014 werd het bedrijf nog gewaardeerd op 46 miljard dollar.

Xiaomi is de op vier na grootste fabrikant van smartphones ter wereld. Alleen Apple, Huawei, Samsung en Oppo verkopen meer toestellen. Het bedrijf dankt die positie vooral aan sterke verkopen in eigen land. Andere belangrijke markten zijn India, Rusland en Indonesië.