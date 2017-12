Beurzen over breed front achteruit

De Europese beurzen gingen woensdag over een breed front achteruit. De negatieve stemming in Azië en New York dreunde daarmee door op de Europese markten. Op het Damrak kregen de bouwers BAM en VolkerWessels rake klappen door een flinke strop bij een project in IJmuiden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent lager op 540,35 punten. De MidKap zakte 1,5 procent tot 816,49 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt leverden 0,6 en 1,1 procent in. Londen verloor 0,2 procent.

In de MidKap bungelden BAM en VolkerWessels onderaan met koersverliezen van 20 en 9 procent. De bouwers zijn tegen een flinke tegenvaller aangelopen bij de bouw van een nieuwe zeesluis in IJmuiden. Daardoor duurt de bouw langer en lopen de kosten fiks op. BAM ziet zich daardoor genoodzaakt zijn winstverwachting te verlagen. VolkerWessels blijft wel bij zijn prognoses voor 2017.

Beursintermediair Flow Traders en luchtvaartcombinatie Air France waren de sterkste stijgers bij de middelgrote bedrijven met winsten van rond 0,6 procent. In de AEX waren Ahold Delhaize, Gemalto en Unibail-Rodamco de enige stijgers met plussen tussen 0,2 en 0,6 procent. Kabel- en telecombedrijf Altice was de grootste verliezer met een min van 2,9 procent.

Aalberts Industries zakte 1,4 procent na een strategie-update. De industrieel toeleverancier rekent voor de komende jaren onder meer op een hogere omzet op eigen kracht en het verbeteren van de marges.

In Frankfurt zag Steinhoff 60 procent aan beurswaarde verdampen. Topman Markus Jooste van het winkelconcern treedt per direct terug. Volgens het bedrijf is er meer informatie over boekhoudkundige onregelmatigheden boven water gekomen, waardoor zijn positie onhoudbaar is.

Delivery Hero zakte 6 procent. De Duitse maaltijdbezorger haalde 686 miljoen euro op met de plaatsing van aandelen. Het bedrijf wil het geld gebruiken voor overnames. In Londen ging reis- en verzekeringsspecialist Saga 24 procent onderuit na een winstalarm.

De Duitse staalfabrikant ThyssenKrypp daalde 0,9 procent. De Europese vakbonden komen gezamenlijk in verweer tegen de op handen zijnde staalfusie van activiteiten van ThyssenKrupp en Tata Steel.

De euro was 1,1827 dollar waard, tegen 1,1810 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,8 procent in prijs tot 57,16 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent minder op 62,42 dollar per vat.