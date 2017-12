Bouwers onderuit op rood Damrak

De bouwbedrijven BAM en VolkerWessels waren woensdag verreweg grootste verliezers op een rode beursdag. BAM verloor zelfs ruim een vijfde van zijn beurswaarde na bekendmaking van flinke tegenvaller voor de twee bouwbedrijven. Verder werd het negatieve beurssentiment dat overwaaide uit Azië, enigszins gecompenseerd door herstel in de Amerikaanse techsector.

De AEX-index eindigde na een wisselvallige sessie 0,1 procent lager op 542,77 punten. De MidKap zakte 1,4 procent tot 817,57 punten. De beurs in Frankfurt leverde 0,4 procent in. Parijs sloot vlak. Londen won 0,3 procent.

BAM en VolkerWessels waren met verliezen van dik 21 procent en 6,8 procent verreweg de grootste verliezers in de MidKap. De bouwers zijn tegen een flinke tegenvaller aangelopen bij de bouw van een nieuwe zeesluis in IJmuiden. BAM ziet zich daardoor genoodzaakt zijn winstverwachting te verlagen. VolkerWessels blijft wel bij zijn prognoses voor 2017.

In de AEX hadden met name financiële fondsen het moeilijk. ABN AMRO en ING waren bij de grootste verliezers met minnen van 1,2 en 0,9 procent. Het Amerikaanse herstel kwam te laat voor bedrijven in de Nederlandse techsector. Zo verloor chipmachinemaker ASML 0,8 procent. In de MidKap verloren branchegenoten ASMI en Besi tot 2,1 procent. Philips Lighting leverde 2,3 procent in.

Digitaal beveiliger Gemalto was de grootste stijger onder de hoofdfondsen met een winst van 2 procent. Aalberts Industries zakte 0,3 procent na een strategie-update. De industrieel toeleverancier rekent voor de komende jaren onder meer op een hogere omzet op eigen kracht en het verbeteren van de marges.

In Frankfurt zag Steinhoff ruim 63 procent aan beurswaarde verdampen. Topman Markus Jooste van het winkelconcern treedt per direct terug, onder meer vanwege boekhoudkundige onregelmatigheden.

De Duitse staalfabrikant ThyssenKrypp had te maken met de aankondiging van acties en daalde 0,3 procent. In Londen verloor reis- en verzekeringsspecialist Saga ruim een vijfde van zijn waarde na een winstalarm.

De euro was 1,1788 dollar waard, tegen 1,1810 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 2,3 procent in prijs tot 56,29 dollar. Brentolie kostte 2,1 procent minder op 61,55 dollar per vat.