Brussel blijft bij ‘superminister’ eurozone

Europa moet daadkrachtiger kunnen handelen bij nieuwe economische en financiële crises. Dat kan door een Europese minister van Economische en Financiële Zaken aan te stellen met een budget om onverwachte schokken in de eurozone op te vangen. Daarnaast moet het Europese noodfonds ESM worden uitgebouwd tot een Europees Monetair Fonds (EMF) dat als ‘regionaal vangnet’ dient.

Dat staat in een pakket voorstellen van de Europese Commissie over de versterking en verdieping van de Economische en Monetaire Unie (EMU). De plannen worden op een speciale eurotop op 15 december door de EU-leiders besproken.

De Europese ‘superminister’ moet de permanente voorzitter van de vergadering van de EU-ministers van Financiën van de eurolanden (Eurogroep) worden. Hij is tegelijk vicevoorzitter van de Europese Commissie, stelt Brussel voor. De commissie wil extra geld uittrekken om niet-eurolanden te helpen hervormen zodat ze de euro kunnen invoeren.

Voorzitter Jean-Claude Juncker: ,,De huidige krachtige economische groei in de EU moedigt ons aan om vooruit te gaan. Er is geen betere tijd om het dak te repareren dan wanneer de zon schijnt.”

Over de ‘routekaart’ discussiëren de lidstaten al geruime tijd. Jeroen Dijsselbloem, tot half januari nog voorzitter van de Eurogroep, rapporteert op de komende eurotop in Brussel over de verschillende opvattingen bij de ministers van Financiën. Maandag nog zei hij over de beoogde ‘schokkenpot’ dat sommige landen daar niets in zien, terwijl andere er wel in totaal 200 miljard euro in willen stoppen.

In juni wil EU-president Donald Tusk dat de Europese leiders knopen doorhakken over de toekomst van de EMU.