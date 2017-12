EasyJet gaat vliegen binnen Duitsland

Prijsvechter easyJet gaat binnen de Duitse landsgrenzen de concurrentie aan met luchtvaartreus Lufthansa. Vanaf 5 januari wil easyJet wekelijks 250 vluchten aanbieden vanuit Berlijn naar Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart en München. Ook moet vanaf die datum op vijftien internationale bestemmingen worden gevlogen.

EasyJet wil het gat opvullen dat is ontstaan door het faillissement van Air Berlin. In april moet het aanbod verder worden uitgebreid. Het extra vluchtaanbod is nog wel afhankelijk van Europese goedkeuring voor de overname van 25 toestellen van Air Berlin door easyJet.