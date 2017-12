Europese bonden in verweer tegen staalfusie

Europese vakbonden komen gezamenlijk in actie tegen de op handen zijnde staalfusie van activiteiten van ThyssenKrupp en Tata Steel. Dat bevestigde vakbond FNV na berichtgeving door het Financieele Dagblad. Metaalbonden uit Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Spanje hebben daarover in Brussel afspraken gemaakt.

De bonden hopen de leiding van de bedrijven te bewegen om af te zien van de fusie. De Duitse metaalbond IG Metall stelde ThyssenKrupp eerder een ultimatum. Voor 22 december moet er duidelijkheid zijn over het behoud van arbeidsplaatsen, anders zal hij alles op alles zetten om de fusie tegen te houden. Ook in IJmuiden staan nog deze maand acties op de rol.

Bij de bekendmaking van de fusie werd gesproken over het schrappen van duizenden banen verspreid over alle onderdelen van de toekomstige combinatie. Volgens FNV worden bonden in alle landen onder meer slecht geïnformeerd.