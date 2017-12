Greenpeace vreest gevolgen handelsverdrag

Greenpeace vreest dat een nieuw handelsverdrag tussen de Europese Unie en Argentinië, Brazilië, Uruguay en Paraguay zal leiden tot grote milieuschade. Dat concludeert de milieuorganisatie na bestudering van uitgelekte documenten over het verdrag waar al achttien jaar over wordt onderhandeld.

Het is de verwachting dat de export van soja uit de Zuid-Amerikaanse landen flink zal toenemen. Soja wordt in Europa hoofdzakelijk gebruikt in veevoer. De productie draagt in grote mate bij aan de ontbossing in het Amazonegebied. Dat leidt tot een vermindering van de biodiversiteit en tot verminderde opname van broeikasgassen.

Ook de veehouderij zorgt voor ontbossing. Volgens Greenpeace wordt echter in de geheime documenten gesproken over een groei van de export van rundvlees naar Europa. Naast ontbossing is de bio-industrie in de genoemde landen volgens de milieuorganisatie berucht vanwege voedselschandalen.