Japanse beurs flink onderuit

De aandelenbeurs in Japan ging woensdag flink onderuit. Ook op de andere belangrijke beurzen in het Verre Oosten werden stevige verliezen geleden. Vooral de grondstoffenbedrijven moesten het ontgelden na een forse daling van de koperprijs.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 2 procent lager op 22.177,04 punten. Het was de derde verliesbeurt op rij voor de Japanse hoofdindex. Sumitomo Metal Mining zakte ruim 4 procent nadat de prijs van koper meer dan 4 procent daalde.

De All Ordinaries in Sydney leverde 0,5 procent in onder aanvoering van de mijnbouwbedrijven. Fortescue Metal, BHP Billiton en Rio Tinto verloren tot 2,5 procent. De beurs in Shanghai verloor 0,9 procent en in Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 1,8 procent in de min.

De Kospi in Seoul raakte 1,2 procent kwijt. Samsung Heavy Industries kelderde meer dan 28 procent en leed daarmee het grootste dagverlies ooit. De op twee na grootste scheepsbouwer ter wereld waarschuwde voor een verlies dit jaar en volgend jaar. Ook gaat het Zuid-Koreaanse bedrijf aandelen uitgeven om geld op te halen.