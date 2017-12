Kamer zeer kritisch over plan Deliveroo

De Tweede Kamer is niet blij met het plan van maaltijdbezorger Deliveroo om alleen nog met losse bezorgers te werken, en niet meer met vaste contracten. Partijen vrezen dat het nogal wat gevolgen heeft voor de fietskoerier die bijvoorbeeld een ongeluk krijgt.

Gijs van Dijk (PvdA) sprak tijdens een hoorzitting met Deliveroo over een illegale constructie. Het bedrijf zou zijn verantwoordelijkheden willen ontlopen. Pieter Heerma van regeringspartij CDA zei bijna het gevoel te hebben ,,in de maling te worden genomen.” De Kamerleden vrezen dat bezorgers bij een ongeval een hele juridische procedure moeten doorlopen zonder zekerheid op een schadevergoeding, in tegenstelling tot vaste werknemers.

Deliveroo bevestigde dat de bezorgers niet direct verzekerd zijn. Wel zegt het bedrijf ,,graag” gebruik te maken van zijn zorgplicht, zodat via zijn eigen verzekering bezorgers gedekt zouden zijn voor dergelijke risico’s.