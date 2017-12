Nederlanders zoeken zon op in kerstvakantie

Nederlanders reizen in de kerstvakantie het liefst naar de zon. Daarbij zijn ze bereid verder te reizen om zeker te zijn van goed weer, merken reisorganisaties. Steeds meer Nederlanders gaan in de kerstvakantie op pad. Corendon en TUI zien het aantal boekingen voor zonreizen stijgen, terwijl ongeveer evenveel mensen als vorig jaar naar een sneeuwbestemming gaan.

Qua vliegreizen is Curaçao de koploper bij Corendon. Bonaire staat bij die reisorganisatie op nummer twee, voor de Canarische eilanden. De Spaanse eilandengroep staat bij TUI juist bovenaan, maar daar is Curaçao de tweede zonbestemming en staat Kaapverdië op drie. De Nederlandse toerist trekt ook weer naar Egypte, nadat de boekingen daar een paar jaar waren achtergebleven.

TUI geeft aan dat sneeuwreizen ook populair blijven in de kerstvakantie. Oostenrijk is de op een na populairste bestemming bij de grootste touroperator van Nederland. Tegelijkertijd blijven ook stedentrips binnen Europa populair. De Spaanse steden doen het daar goed, hoewel de populariteit van Barcelona wel iets heeft geleden onder het politieke gekrakeel rond Catalonië. Ook Londen is bij TUI nog populair.

Bij de ANWB, waar meer autovakanties worden aangeboden, zijn de stedenreizen naar Duitsland en België populair. ,,Mensen willen niet verder dan zo’n 500 kilometer rijden vanaf Utrecht”, zegt een woordvoerder daarover. Ook steden als Parijs en Londen zijn favoriet, maar naar die bestemmingen nemen we liever de trein.

De kerstmarkt is in ieder geval passé als bestemming. ,,Daar bieden wij geen reizen meer naar aan”, laat de ANWB weten. Ook TUI doet dat niet, maar een woordvoerder suggereert dat Nederlanders kerstmarkten vooral op eigen houtje bezoeken.