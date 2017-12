Omzetgroei transportbranche zet door

De omzet van de transportbranche is ook in het derde kwartaal toegenomen, ditmaal met 4,8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Met name het vervoer over het water leverde meer op, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het is het derde kwartaal op rij dat de transportbranche meer omzet behaalt dan een jaar eerder. Vorig jaar was nog sprake van een lichte daling. De totale opbrengsten lagen in de afgelopen periode volgens het CBS op het hoogste niveau ooit.

De binnenvaart profiteerde afgelopen kwartaal van flink hogere tarieven. Gemiddeld werd voor een vracht ruim een kwart meer afgerekend dan in het derde kwartaal van 2016. De totale omzet uit het vervoer over water steeg met 6 procent.

Het vervoer over land bracht ruim 5 procent meer op dan een jaar eerder. Opnieuw kwam de grootste omzettoename (9 procent) op het conto van verhuisbedrijven. Zij profiteren nog altijd van de sterke woningverkopen. Maar ook bijvoorbeeld pakketbezorgers en het openbaar vervoer vertoonden een stijgende lijn.

In de luchtvaart was de groei met 2,3 procent heel wat minder afgetekend. Luchtvaartmaatschappijen moesten het daarbij vooral hebben van het passagiersvervoer. De inkomsten uit vrachtvervoer namen juist af.

Transportondernemers zijn volgens het CBS duidelijk positiever in hun verwachtingen voor het economisch klimaat dan in het voorgaande kwartaal. Bovendien ligt het aantal faillissementen in de sector op het laagste niveau in jaren.