‘Pensioenakkoord op hoofdlijnen te ambitieus’

De wens van minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) om begin volgend jaar een pensioenplan op hoofdlijnen te ontvangen van de sociale partners in de Sociaal Economische Raad (SER) is ,,onrealistisch ambitieus”. Dat zegt FNV-bestuurder Tuur Elzinga in een interview in de Volkskrant.

Volgens Elzinga moet eerst iets worden gedaan aan de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Die gaat in 2021 omhoog naar 67 jaar en wordt daarna gekoppeld aan de levensverwachting. Dat is volgens de bond niet te doen voor mensen met zware beroepen in bijvoorbeeld de bouw, de zorg, bij de politie of in de metaalsector. Ook de positie van zzp’ers baart FNV zorgen.

Koolmees, wilde tegen de krant niet reageren. Hij zei eerder dat het belangrijk is dat overeenstemming wordt bereikt over vernieuwing van de oudedagsvoorziening omdat het draagvlak voor het pensioenstelsel langzaam aan het afbrokkelen is. Daarbij moeten in het zogeheten poldermodel deelbelangen aan de kant worden gezet.