Tech opnieuw onder druk op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen aan de handel begonnen. Vooral technologiefondsen stonden weer onder druk. Verder kwamen er banencijfers en kijken beleggers naar het Midden-Oosten. President Donald Trump wil Jeruzalem erkennen als Israëlische hoofdstad en dat zorgt voor weerstand in de regio.

De toonaangevende Dow-Jonesindex opende 0,1 procent lager op 24,162 punten. De brede S&P 500 daalde 0,1 procent tot 2627 punten. Technologiebeurs Nasdaq zakte 0,2 procent tot 6752 punten.

Technologiefondsen staan al langer onder druk. Daar komt nu bij dat de afgelopen weekend in de Senaat goedgekeurde belastinghervormingen er mogelijk voor zorgen dat onderzoek en ontwikkeling duurder wordt. Daar wordt vooral in de techsector veel geld aan uitgegeven. Bedrijven als Apple, Netflix, Nvidia, AMD en Micron Technology verloren tot 1,5 procent.

Branchegenoten Alphabet en Amazon hadden bovendien te maken met een conflict over het gebruik van YouTube. Google-moeder Alphabet (plus 0,7 procent) zorgde ervoor dat videowebsite YouTube niet meer te bereiken is vanaf apparaten van Amazon (min 0,2 procent). Het bedrijf klaagt dat Amazon geen YouTube-apps toelaat op zijn apparaten.

Uit het banencijfer van salarisverwerker ADP blijkt dat de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in november opnieuw is gegroeid, maar minder sterk dan een maand eerder. De cijfers van ADP lopen vooruit op het banenrapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert.