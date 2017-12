Uitgever VBK neemt boekwinkels Bruna over

Bruna komt in handen van uitgever VBK Beheer. Dat bedrijf neemt de boekwinkelketen per direct over van de huidige eigenaren PostNL en ING, mits de Autoriteit Consument & Markt (ACM) daarmee akkoord gaat. Financiële details werden niet vermeld.

VBK Beheer past in verband met de overname zijn bedrijfsstructuur aan en gaat verder onder de nieuwe naam Shared Stories Group. Bruna krijgt een eigen positie binnen dat nieuwe concern, waar onder meer ook de abonnementsdienst voor e-books Bookchoice deel van uitmaakt.

Bij Bruna staan de resultaten al geruime tijd onder druk, mede door de sterke opkomst van webwinkels en e-books. De afgelopen jaren leed de driehonderd winkels tellende keten structureel verlies en kwam de financiële positie dusdanig onder druk, dat mede-eigenaar ING extra krediet moest verlenen.

Daarnaast was er onduidelijkheid over de te volgen koers. Voormalig directeur Fred Zeegers wilde zeer tegen de zin van aandeelhouder PostNL een samenwerking aangaan met diens concurrenten DHL en Sandd. Nadat de raad van commissarissen de topman aan de kant had geschoven, werd dat plan dit voorjaar weer ingetrokken.

,,We hebben een nieuwe aandeelhouder die ons meteen perspectief biedt en dat wekt vertrouwen, merk ik ook aan de positieve reacties binnen Bruna”, aldus de onlangs aangetreden directeur George Steur. ,,Het is natuurlijk erg fijn dat we bij een bedrijf gaan horen dat zich in hetzelfde marktgebied beweegt als wij.”

Shared Stories noemt Bruna ,,een sterk Nederlands merk” en ,,een cruciale schakel in de boekenketen”. Volgens directeur Wiet de Bruijn past de winkelketen daarom ,,perfect” bij de bestaande activiteiten van het bedrijf.