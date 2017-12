Unilever krijgt boete voor ijsverkoop Italië

Unilever heeft een boete van ruim 60 miljoen euro gekregen voor misbruik van zijn machtspositie op de Italiaanse ijsmarkt. De mededingingsautoriteit AGCM in Italië acht bewezen dat de Brits-Nederlandse voedingsmiddelengigant andere ijsproducenten buitenspel heeft gezet op een manier die niet door de beugel kan.

Unilever voert in Italië het populaire ijsmerk Algida, het zustermerk van het Nederlandse Ola. Het onderzoek richt zich op kortingen die het bedrijf verleent aan verkopers die andere ijsmerken buiten de deur houden. De AGCM deed in 2015 invallen op het Italiaanse hoofdkantoor van Unilever in Rome na klachten van het kleinere ijsmerk La Bomba.

Het is niet de eerste keer dat Unilever het over een soortgelijke kwestie aan de stok kreeg met de Italiaanse concurrentiewaakhond. In de jaren negentig moest het bedrijf zich ook al verweren tegen vergelijkbare klachten.