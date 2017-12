Wall Street vlak op herstel techsector

De aandelenbeurzen in New York lieten woensdag een verdeeld beeld zien. Technologiefondsen poetsten openingsverliezen weg en toonden wat voorzichtig herstel na de verliezen van de afgelopen tijd. Verder waren beleggers voorzichtig na de erkenning van president Donald Trump van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Dat leidde wereldwijd tot veel kritiek.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 24.140,91 punten. De brede S&P 500 sloot vlak op 2629,27 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,2 procent en sloot op 6776,38 punten.

De technologiesector ligt al een tijdje onder het vergrootglas bij beleggers. Beleggers begonnen de dag nog bezorgd vanwege mogelijke negatieve gevolgen van de aankomende belastinghervormingen voor de sector, maar die zorgen ebden tijdens de handel deels weg. Bedrijven als Facebook, Amazon, Alphabet, Netflix en Microsoft wonnen tot 1,9 procent.

Oliegerelateerde fondsen stonden door de dalende olieprijzen wel onder druk. Zo verloren Hess Corp, leverde Marathon Oil en Chesapeake Energy tot 3,8 procent. De oliegiganten Chevron en ExxonMobil verloren 0,6 en 0,7 procent.

Bij de overige bedrijven leverde Home Depot 1,1 procent in. De klusketen gaat de komende drie jaar fors investeren in zijn winkels en zijn personeel. De Amerikaanse klusketen hoopt consumenten te verleiden om meer en andere spullen te kopen. Home Depot gaat ook voor maximaal 15 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen.

United Parcel Service (UPS) waarschuwde voor vertragingen bij het bezorgen van pakketten en daalde 1,7 procent. De pakketbezorger kampt met achterstanden door onlinewinkelfestijn Cyber Monday.

Eerder op de dag bleek uit het maandelijkse banencijfer van salarisverwerker ADP dat de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in november opnieuw is gegroeid, maar minder sterk dan een maand eerder. De cijfers van ADP lopen vooruit op het belangrijke banenrapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert.

De euro was 1,1795 dollar waard, tegen 1,1788 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie zakte 2,9 procent in prijs tot 55,97 dollar. Brentolie kostte 2,6 procent minder op 61,23 dollar per vat.