Kleine winsten op beurzen New York

De effectenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine winsten gesloten. De handel kreeg hernieuwde steun van de belastinghervormingen in de Verenigde Staten die gunstig uitpakken voor het bedrijfsleven. Verder werden wat macro-economische cijfers verwerkt door beleggers op Wall Street, waaronder een nieuwe raming over de groei van de Amerikaanse economie.

De Dow-Jonesindex tekende een plus op van 0,2 procent op 24.782,29 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 2684,57 punten en de technologiebeurs Nasdaq ging 0,1 procent omhoog tot 6965,36 punten.

De financiƫle fondsen stonden bij de winnaars. Grote Amerikaanse banken als JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo en Goldman Sachs boekten winsten tot 2,3 procent. Ook de oliesector deed het goed met plussen voor oliebedrijven als Hess, ExxonMobil, Marathon Oil en Chevron tot 5,3 procent.

Boeing (min 1 procent) stond eveneens in de belangstelling. De Amerikaanse vliegtuigbouwer bevestigde gesprekken te voeren met zijn Braziliaanse branchegenoot Embraer over een overname, na eerdere berichtgeving over de onderhandelingen in zakenmedia. De koers van in New York genoteerde aandelen van Embraer eindigde ruim 22 procent hoger.

Long Island Iced Tea was een zeer opvallende stijger met een koerswinst van liefst 183 procent. De producent van ijsthee kondigde aan zijn naam te veranderen in Long Blockchain en zich voortaan vooral te gaan richten op investeringen op het gebied van blockchain-technologie.

De Amerikaanse overheid liet weten dat de economie in het derde kwartaal met 3,2 procent is gegroeid in vergelijking met een jaar eerder. Bij een eerdere raming werd nog een groei met 3,3 procent gemeld. Verder gingen de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de VS omhoog en zijn de vooruitzichten voor de economie in november licht verbeterd. De industriƫle bedrijvigheid rond de Amerikaanse stad Philadelphia is in december sterker gegroeid.

De euro was 1,1875 dollar waard, tegen 1,1871 dollar bij het slot van de handel in Europa. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 58,22 dollar. Brentolie klom 0,3 procent tot 64,72 dollar per vat.