Nike boekt lagere winst op hogere omzet

De Amerikaanse fabrikant van sportkleding en -artikelen Nike heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet in de boeken gezet, terwijl de winst daalde. Dat maakte Nike na het slot van de beurshandel in New York bekend.

De omzet in het eind november afgesloten tweede kwartaal steeg op jaarbasis met 5 procent tot bijna 8,6 miljard dollar. Bij het merk Nike was sprake van een omzetgroei met 4 procent tot 8,1 miljard dollar, maar bij het merk Converse daalde de omzet met 4 procent tot 408 miljoen dollar door een lagere verkoop in Noord-Amerika.

De nettowinst zakte in de afgelopen periode met 9 procent tot 767 miljoen dollar, vooral door hogere kosten voor marketing en administratie.