AEX opent met verlies

De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag lager geopend. Ook de meeste andere Europese beurzen begonnen in de min. Beleggers doen het rustig aan in aanloop naar het lange kerstweekeinde en houden de blik gericht op Catalonië, waar de separatistische partijen bij de regionale parlementsverkiezingen een meerderheid hebben behaald.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na de openingsbel 0,1 procent in de min op 548,62 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 830,97 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 0,3 procent.

De hoofdindex in Madrid zakte 1,4 procent. Een meerderheid voor de partijen die onafhankelijkheid van Catalonië nastreven is een klap voor de regering van de Spaanse conservatieve premier Rajoy. Die schreef de verkiezingen juist uit omdat hij verwachtte dat de separatisten het onderspit zouden delven.