Beleggers kiezen voor vertrouwde fondsen

Nederlandse beleggers hebben dit jaar weer het meeste vertrouwen in de grote Nederlandse fondsen. In de Binck Beleggers Top 200, die de beleggingen op een rij zet die klanten van online broker BinckBank het vaakst in bezit hebben, staat Shell net als vorig jaar bovenaan. Ook nummer twee ING en nummer drie KPN zijn ongewijzigd.

Het eerste niet-Nederlandse fonds staat op de dertiende plaats. Het gaat dan om het Belgische Ageas, dat de Belgische en internationale verzekeringsactiviteiten van het voormalige Fortis omvat. Techbedrijf Apple is op plaats 34 het eerste Amerikaanse bedrijf.

Dat cryptomunten stevig in de belangstelling staan, is ook te zien in de Binck-lijst. Een Bitcoin tracker, een beleggingsfonds dat de koers van de bitcoin volgt, staat op plaats 103. Verderop in de lijst staat ook nog een Ether tracker, die cryptomunt Ethereum volgt.