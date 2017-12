Fusie Britse gokbedrijven GVC en Ladbrokes

Het Britse gokbedrijf GVC Holdings, eigenaar van merken als Partypoker en Sportingbet, neemt voor een bedrag dat kan oplopen tot 4 miljard pond (4,5 miljard euro) zijn branchegenoot Ladbrokes Coral over.

De aandeelhouders van GVC krijgen 53,5 procent van het gecombineerde bedrijf in handen en die van Ladbrokes de rest. De twee bedrijven lieten eerder al weten in gesprek te zijn over een samengaan.

Beide ondernemingen speelden al een hoofdrol in de fusiegolf van de laatste jaren in de Britse gokwereld. Samen gaan zij tot ’s werelds grootste aanbieders van online kansspelen en sportweddenschappen behoren.