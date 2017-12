Grote terugroepactie Fiat Chrysler in VS

Als een bestuurder langere tijd zijn voet op de rem houdt bij een stationair draaiende motor dan kan het zijn dat de transmissiebeveiliging faalt en kan de auto in beweging komen. In zeven gevallen zou het deffect hebben geleid tot aanrijdingen.

Automaker Fiat Chrysler roept in de VS 1,5 miljoen auto’s terug naar de garage. Het risico bestaat dat de pick-uptrucks van het merk Ram onbedoeld kunnen wegrollen terwijl de auto’s in de parkeerstand staan.

