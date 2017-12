‘Home Depot mikt op overname XPO Logistics’

De Amerikaanse klusketen Home Depot overweegt volgens bronnen een bod op logistiek dienstverlener XPO Logistics. Home Depot wil met een overname onder meer voorkomen dat XPO in handen komt van internetreus Amazon, dat momenteel ferme stappen zet in het supermarktsegment.

Home Depot zou al een aantal maanden een bod op XPO in voorbereiding hebben. De geruchten stuwden het aandeel van XPO op Wall Street. Gelet op de koerswinst van tussentijds 14 procent is het bedrijf op de beurs 10,8 miljard dollar waard.

Tot nog toe was XPO zelf een bedrijf dat op jacht was naar overnames. In 2015 kocht het bedrijf nog voor circa 5 miljard dollar vervoerders Con-way en Norbert Dentressangle. Het bedrijf maakte eerder dit jaar bekend dat het potentiƫle overnames tot 8 miljard dollar aankan.