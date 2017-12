Kerstmaaltijd komt nog niet per bezorger

Nederlanders laten steeds vaker maaltijden thuisbezorgen, maar voor de traditionele kerstmaaltijd op eerste kerstdag vertrouwen we nog niet op de bezorger. Op tweede kerstdag vinden we het minder erg om ons te laten bedienen.

Van de vier grote maaltijdbezorgdiensten zijn er maar twee waar je op eerste kerstdag terechtkunt en dan ook nog alleen als je in Amsterdam woont. Uber Eats is namelijk die dag alleen in de hoofdstad actief, terwijl Deliveroo en Foodora de rolluiken van hun bestelapp naar beneden houden. Thuisbezorgd.nl bezorgt wel door heel het land, maar verwacht een derde minder orders dan op normale dagen.

Tweede kerstdag laat nog wisselende resultaten zien voor de bezorgers. Zo geven Thuisbezorgd en Deliveroo aan dat het dan drukker is dan op een normale dag, terwijl Foodora het vorige jaren rustiger had dan op andere dagen.

Bij Thuisbezorgd wordt er ook per bestelling meer geld uitgegeven. Dat kan betekenen dat de maaltijden luxueuzer zijn, maar ook dat voor meer mensen tegelijk wordt besteld. Bij Deliveroo valt het op dat veel pizza’s en hamburgers worden besteld na het kerstdiner een dag eerder. In Rotterdam en Utrecht gaat daarbij de voorkeur naar de hamburger, in Amsterdam, Den Haag en Eindhoven is de pizza populairder.

Alle bezorgdiensten geven verder aan dat nieuwjaarsdag een topdag is. Foodora claimt zelfs kantoorpersoneel in te zetten als bezorgers op die dag. Ook met Nieuwjaar zijn pizza’s en hamburgers favoriet, al was begin 2017 ook de boerenkoolstamppot opvallend populair.