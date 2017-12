Nike onderuit op Wall Street

Grote terugroepactie Fiat Chrysler in VS

Ook Google-moederconcern Alphabet (min 0,1 procent) staat in de belangstelling. Eric Schmidt treedt terug als toezichthoudend voorzitter. Schmidt blijft wel bij Alphabet betrokken als technisch adviseur. Hij was tot 2011 topman van Google.

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine uitslagen geopend. Beleggers verwerken onder meer de goedkeuring van een noodwet waardoor de financiering voor de federale overheid nog tot 19 januari is geregeld. Daarmee is voorkomen dat de overheid ‘op slot’ gaat. Verder werd sportartikelenconcern Nike afgestraft voor magere resultaten.

