Nikkei licht hoger het weekeinde in

De beurs in Japan is vrijdag licht hoger gesloten. Op de andere belangrijke aandelenmarkten in het Verre Oosten werden ook overwegend winsten geboekt, na het positieve slot op Wall Street. Beleggers verwerkten het solide groeicijfer van de Amerikaanse economie en hielden hun blik gericht op Catalonië, waar de separatistische partijen bij de regionale parlementsverkiezingen een meerderheid hebben behaald.

In Tokio ging de Nikkei 0,2 procent hoger het weekeinde in op 22.902,76 punten. De Japanse banken waren in trek bij beleggers. Mizuho Financial en Sumitomo Mitsui Financial wonnen tot 1,3 procent. De farmaceutische bedrijven Eisai en Santen Pharmaceutical kelderden echter 14,8 en 8 procent na tegenvallende berichten over experimentele medicijnen van beide bedrijven.

De Japanse staalproducent Kobe Steel zakte 2,4 procent. Het bedrijf gaf voor het eerst toe dat drie bestuurders op de hoogte waren van het gesjoemel met de uitkomsten van de kwaliteitsinspecties van producten. Het concern verwacht het onderzoek naar de vervalsing van de productgegevens eind februari af te ronden.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,3 procent in de plus en de beurs in Shanghai won 0,1 procent. De All Ordinaries in Sydney steeg 0,2 procent en de Kospi in Seoul klom 0,5 procent.