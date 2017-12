Toezichtskosten geen drempel voor ‘fintechs’

Nieuwkomers in de financiële sector, de zogenoemde fintechs, zijn relatief veel kwijt aan kosten voor toezicht maar dat is geen drempel voor toetreding tot de markt. Dat concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na klachten van enkele fintech-bedrijven over de hoge kosten.

De financiële sector wordt in de gaten gehouden door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Financiële bedrijven moeten een bijdrage leveren aan de kosten voor het toezicht. Kleine bedrijven betalen verhoudingsgewijs meer dan grote.

De ACM vindt het voor een goede werking van de concurrentie van belang dat er veel partijen actief zijn in de markt en liet daarom accountantsbureau EY onderzoeken of die hoge kosten een belemmering zijn voor nieuwe spelers. Dat bleek niet het geval, al wordt de rompslomp wel als last ervaren. Verder bleek de zoektocht naar geschikt personeel en het maken van een juiste inschatting naar de vraag van hun product van groter belang.