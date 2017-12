Topman moederbedrijf Google treedt terug

Topbestuurder Eric Schmidt van Alphabet, het moederbedrijf van Google, doet een stap terug. Het bedrijf heeft dat donderdag aangekondigd. Schmidt (62) blijft actief in het bestuur van Alphabet. Hij wordt technisch adviseur.

Schmidt wil meer tijd gaan besteden aan wetenschap, technologie en filantropisch werk. De afgelopen jaren speelde hij een belangrijke rol in de ontwikkeling van Google tot de technologiereus die het nu is. Tot 2011 was hij bestuursvoorzitter van Google, daarna kreeg hij een andere rol in de top als uitvoerend voorzitter. Die titel had hij ook bij het in 2015 opgerichte moederbedrijf Alphabet.